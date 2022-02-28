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Общество28 февраля 2022 8:37

Прокуратура Лабытнанги заставила мэрию установить уличное освещение

Фактическое исполнение находится на контроле ведомства
Марина Прохорова
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Прокуратура Лабытнанги заставила мэрию установить уличное освещение

Прокуратура Лабытнанги заставила мэрию установить уличное освещение

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Лабытнанги проверила работу городской администрации. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, власти не оборудовали несколько улиц освещением.

- Освещение отсутствует на участках автодорог по ул. Первомайская (в границах ул. Центральная и ул. Лесная), ул. Бованенко, ул. Речная, а также на дороге, ведущей в п. Октябрьский, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд иском, требуя установить на улицах искусственное освещение. Выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, обязав власти исправить ситуацию.

Фактическое исполнение решения находится на контроле профильного ведомства.