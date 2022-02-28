Прокуратура Лабытнанги заставила мэрию установить уличное освещение Фото: Вера Зенина

Прокуратура Лабытнанги проверила работу городской администрации. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, власти не оборудовали несколько улиц освещением.

- Освещение отсутствует на участках автодорог по ул. Первомайская (в границах ул. Центральная и ул. Лесная), ул. Бованенко, ул. Речная, а также на дороге, ведущей в п. Октябрьский, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд иском, требуя установить на улицах искусственное освещение. Выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, обязав власти исправить ситуацию.

Фактическое исполнение решения находится на контроле профильного ведомства.