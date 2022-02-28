Житель Яр-Сале задушил родственницу электрошнуром Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Яр-Сале, обвиняемого в убийстве родственницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что 25 февраля 2022 года в одной из квартир было обнаружено тело местной жительницы со следами насильственной смерти. После этого на место происшествия прибыли правоохранители.

- Установлено, что накануне к погибшей заходил ее 47-летний родственник. Затем между женщиной и мужчиной возник конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил хозяйку электрошнуром, а после скрылся с места преступления.

Сейчас мужчина задержан и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.