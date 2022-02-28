В Новом Уренгое пьяный вахтовик жестоко избил коллегу Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении рабочего - вахтовика. Как сообщили в региональном следкоме, мужчина жестоко избил своего коллегу.

- Установлено, что 21 февраля 2022 года двое вахтовиков, перед отъездом домой, остановились в съемной квартире. Вечером, при распитии спиртных напитков, между ними возник конфликт, в ходе которого 32-летний рабочий жестоко избил коллегу, причинив ему множественные травмы головы, - добавили в ведомстве.

В данный момент подозреваемый задержан, а избитый 30-летний мужчина находится в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.