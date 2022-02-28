Жители Тарко-Сале могут разместить свои ролики на большом экране в центре города

Фото: администрация Пуровского района

Жители Тарко-Сале могут бесплатно разместить ролики собственного производства на большом экране в центре города. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, данный проект разработали специалисты районного молодежного центра «Апельсин».

- Ролики принимают удаленно. Схема проста: QR-код, телеграмм-бот - apelsin.mol, модерация - и ваш ролик на большом экране, - добавили в мэрии.

Однако к ролику есть несколько условий: он должен длиться не более полутора минут, не содержать ненормативной лексики и противоправных призывов.