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Общество28 февраля 2022 7:32

Жители Тарко-Сале могут разместить свои ролики на большом экране в центре города

Это новый проект, разработанный специалистами молодежного центра
Марина Прохорова
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Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

Жители Тарко-Сале могут бесплатно разместить ролики собственного производства на большом экране в центре города. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, данный проект разработали специалисты районного молодежного центра «Апельсин».

- Ролики принимают удаленно. Схема проста: QR-код, телеграмм-бот - apelsin.mol, модерация - и ваш ролик на большом экране, - добавили в мэрии.

Однако к ролику есть несколько условий: он должен длиться не более полутора минут, не содержать ненормативной лексики и противоправных призывов.