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Общество28 февраля 2022 5:57

Дмитрий Артюхов завел личный Telegram-канал

В нем он будет общаться с северянами
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Теперь губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сможет общаться с северянами в своем личном Telegram-канале, который завел 28 февраля.

- Дорогие земляки, теперь будем общаться с вами и в Telegram. В этом канале буду рассказывать о ямальцах и жизни нашего округа. Присоединяйтесь! - обратился он к жителям региона Артюхов.

Кстати, губернатор является активным пользователем соцсетей и имеет свои страницы в Instagram и ВКонтакте. Жители часто присылают ему личные сообщения, в которых сообщают о своих проблемах. Зачастую после этого вопросы северян решаются.