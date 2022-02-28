Дмитрий Артюхов завел личный Telegram-канал

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Теперь губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сможет общаться с северянами в своем личном Telegram-канале, который завел 28 февраля.

- Дорогие земляки, теперь будем общаться с вами и в Telegram. В этом канале буду рассказывать о ямальцах и жизни нашего округа. Присоединяйтесь! - обратился он к жителям региона Артюхов.

Кстати, губернатор является активным пользователем соцсетей и имеет свои страницы в Instagram и ВКонтакте. Жители часто присылают ему личные сообщения, в которых сообщают о своих проблемах. Зачастую после этого вопросы северян решаются.