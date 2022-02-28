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Происшествия28 февраля 2022 5:35

Пожилая надымчанка приняла мошенника за следователя и лишилась более 800 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Пожилая надымчанка приняла мошенника за следователя и лишилась более 800 тысяч рублей

Пожилая надымчанка приняла мошенника за следователя и лишилась более 800 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Надыма обратился 50-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его мать стала жертвой мошенников, отдав им крупную сумму денег. Как уточнили в региональном УМВД, потерпевшей позвонил некий человек, представившийся следователем. Далее он рассказал, что женщине положена компенсация за причиненный от действий аферистов материальный ущерб.

- Для быстрого возврата денег незнакомец посоветовал оплатить налог, что женщина и сделала. В течение нескольких дней потерпевшая осуществляла переводы с помощью системы быстрых платежей. В итоге она лишилась 818 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».