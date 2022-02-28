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Происшествия28 февраля 2022 5:14

Ранним утром в Лабытнанги сгорел жилой дом по переулку Солнечный

Погибших нет
Марина Прохорова
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Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

Ранним утром в Лабытнанги сгорел жилой дом №1 по переулку Солнечный. Как сообщили в городской администрации, в нем зарегистрированы восемь человек, один из которых - несовершеннолетний. Пострадавших среди жильцов нет.

- Для временного размещения людей предоставлены места в гостинице «Семь лиственниц». Одна семья (три человека) воспользовалась этой возможностью, друга семья разместилась у родственников. С каждой семьей началась индивидуальная работа по оказанию разносторонней помощи, - добавили в мэрии.

Сейчас на месте возгорания работают оперативные службы. Предварительные причины пожара: неисправные котлы для обогрева двигателей автомобилей и беспечное отношение к системам электрооборудования