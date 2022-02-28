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Ямальские школы готовятся к открытию билингвальных классов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, нововведение позволит ученикам глубже погрузиться в изучение иностранных языков.

В связи с этим педагоги гимназий Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Лабытнанги собрались в газовой столице на курсы повышения квалификации.

- На курсах учителя из Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска изучили опыт организации билингвального обучения в других регионах России, совместно тренировались в создании уроков на английском языке, перенимали опыт специалистов ведущих педагогических вузов страны, принявших участие в мероприятии. Среди них представители РГПУ им. Герцена и Московского городского педагогического университета, - сообщил заместитель директора регионального института развития образования Атрем Тылик.

Ребята будут изучать химию, биологию, физику, географию, обществознание и литературу на английском языке по системе международного бакалавриата.