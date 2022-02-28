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Общество28 февраля 2022 4:04

Мужевская ЦРБ возобновила оказание плановой медпомощи населению

Также можно проходить диспансеризации и медосмотры
Марина Прохорова
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Фото: администрация Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

Мужевская ЦРБ возобновила оказание плановой медицинской помощи. Информация об этом появилась на официальной странице медучреждения в соцсетях.

- Учитывая стабилизацию ситуации с COVID-19 в Шурышкарском районе, с 28 февраля Мужевская ЦРБ возобновляет плановую медпомощь населению, в том числе диспансеризацию и предварительные/периодические медосмотры, - говорится в сообщении.

По всем интересующим вопросам можно обращаться к заведующему поликлиникой по номеру: +7 (977) 221-10-30.