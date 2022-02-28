На трассе между Сургутом и Салехардом «КАМАЗ» снес легковушку

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в районной Госавтоинспекции, авария произошла 27 января на 680 километре трассы Сургут - Салехард.

- Около 9:55 водитель автомобиля «КАМАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «ВАЗ». В результате ДТП водитель легковушки травмирован, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 аварий, а с начала года - 951, в которых два человека погибли и 50 получили травмы.