С начала года на Ямале зарегистрировано 35 автомобильных возгораний

Фото: МЧС России по ЯНАО

С начала 2022 года на Ямале зарегистрировано 35 автомобильных возгораний. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в 2021 году за аналогичный период было зарегистрировано 65 пожаров.

Причиной возникновения пожара в автомобиле может стать: неисправность электрической проводки, разгерметизация топливной системы, высокая температура некоторых деталей, курение в автомобиле, неправильная перевозка опасных грузов, столкновение с другой машиной и поджог недоброжелателей.

В случае пожара водитель должен быть готов предпринять правильные действия и грамотно локализовать очаг возгорания. Есть три наиболее важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле: аптечку с медикаментами, огнетушитель и несинтетическую накидку.