Ямал
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды28 февраля 2022 3:12

В Надыме прошел фестиваль-конкурс современной песни «BLACK BOX FEST»

Победители и призеры получили денежные вознаграждения
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме прошел III молодежный фестиваль-конкурс современной песни «BLACK BOX FEST». Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, выложив пост в своих соцсетях.

- Молодые, яркие, неординарные, талантливые и смелые исполнители из Надыма, Пангод, Лонгъюгана, Ноябрьска и Нового Уренгоя вышли на сцену Детской школы искусств N1, чтобы представить свое творчество, - написал он.

В этом году победители и призеры получили денежные вознаграждения, на которые смогут выпустить свой трек или видеоклип.

Отметим, что особым подарком для зрителей стали выступления кавер-группы «Minus 40» и группы «Punk qot vibes» из Салехарда.