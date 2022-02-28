В Надыме прошел фестиваль-конкурс современной песни «BLACK BOX FEST»

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме прошел III молодежный фестиваль-конкурс современной песни «BLACK BOX FEST». Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, выложив пост в своих соцсетях.

- Молодые, яркие, неординарные, талантливые и смелые исполнители из Надыма, Пангод, Лонгъюгана, Ноябрьска и Нового Уренгоя вышли на сцену Детской школы искусств N1, чтобы представить свое творчество, - написал он.

В этом году победители и призеры получили денежные вознаграждения, на которые смогут выпустить свой трек или видеоклип.

Отметим, что особым подарком для зрителей стали выступления кавер-группы «Minus 40» и группы «Punk qot vibes» из Салехарда.