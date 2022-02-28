Из-за пожара в Лабытнанги частично перекрыли ул. Первомайская Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги частично перекрыто движение транспорта по ул. Первомайская. Как сообщили в городском автотранспортном предприятии, это связано с пожаром по переулку Солнечный.

- Уважаемые пассажиры! В связи с пожаром по переулку Солнечный, д. 1, частично перекрыто движение транспорта по ул. Первомайская (в границах ул. Студенческая - ул. Гиршгорна), - говорится в сообщении МПАТП «Север».

Также в организации уточнили, что из-за этого возможны задержки автобусов по расписанию.