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Общество28 февраля 2022 2:37

Из-за пожара в Лабытнанги частично перекрыли ул. Первомайская

Возможны задержки автобусов
Марина Прохорова
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Из-за пожара в Лабытнанги частично перекрыли ул. Первомайская

Из-за пожара в Лабытнанги частично перекрыли ул. Первомайская

Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги частично перекрыто движение транспорта по ул. Первомайская. Как сообщили в городском автотранспортном предприятии, это связано с пожаром по переулку Солнечный.

- Уважаемые пассажиры! В связи с пожаром по переулку Солнечный, д. 1, частично перекрыто движение транспорта по ул. Первомайская (в границах ул. Студенческая - ул. Гиршгорна), - говорится в сообщении МПАТП «Север».

Также в организации уточнили, что из-за этого возможны задержки автобусов по расписанию.