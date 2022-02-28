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Общество28 февраля 2022 1:58

Погода на Ямале на 28 февраля: сильный ветер и снег

К вечеру потеплеет
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 28 февраля

Погода на Ямале на 28 февраля

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 27 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно и небольшой снег. Днем -4, ночью -2. Ветер 11-15 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -7, ночью -4. Ветер 10-14 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером - снег. Днем -8, ночью -4. Ветер 11-17 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -9, ночью -7. Ветер 10-15 м/с.

Губкинский: облачно, утром и вечером - снег. Днем -8, ночью -5. Ветер 10-12 м/с.

Тарко-Сале: облачно, утром и вечером - снег. Днем -9, ночью -6. Ветер 9-15 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и небольшой снег. Днем -4 ночью -3. Ветер 10-14 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером - снег. Днем -8, ночью -5. Ветер 11-16 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО