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Здоровье27 февраля 2022 8:36

Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 февраля 2022 года: умер еще 1 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 февраля 2022 года
Сергей Швецов
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Число умерших от коронавируса на Ямале 27 февраля 2022 года увеличилось на 1.

Число умерших от коронавируса на Ямале 27 февраля 2022 года увеличилось на 1.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса на Ямале 27 февраля 2022 года увеличилось на 1. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 1 008 человек.

За последние сутки в России выявлено 116 093 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 7 742 человека, на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. Зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 137 596 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 291 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 350 927 летальных исходов, выздоровели 13 458 910 человек.