Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 февраля 2022 года: заболело еще 1 100 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 февраля 2022 года увеличилось на 1 100. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 февраля 2022 года увеличилось на 1 100. Всего с начала пандемии ковид подхватили 123 179 человек.

За последние сутки в России выявлено 116 093 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 7 742 человека, на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. Зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 137 596 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 291 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 350 927 летальных исходов, выздоровели 13 458 910 человек.