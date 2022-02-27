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Общество27 февраля 2022 6:40

Активисты Лимбяяхи и Коротчаево обсудили создание Экотуристической тропы

Сергей Швецов
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Активисты Лимбяяхи и Коротчаево обсудили создание Экотуристической тропы. Фото - администрация Нового Уренгоя.

Активисты Лимбяяхи и Коротчаево обсудили создание Экотуристической тропы. Фото - администрация Нового Уренгоя.

Теперь и у жителей районов Лимбяяха и Коротчаево будет возможность лично подать свою экоинициативу. В ботаническом саду КСК «Магистраль» открылся «Зелёный Офис».

Активисты вместе с представителем губернатора региона Натальей Рябченко обсудили первые проекты. Одно из предложений – создание ЭКОтуристической тропы. Объединить приятное с полезным: пеший туризм и уборку мусора в тундре.

Начальник департамента жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Юлия Гарибова поделилась, что в приоритете у неравнодушных жителей составление карты «пятна свалок». Наталья Рябченко поддержала идею и добавила, что также нужна комплексная программа озеленения.