Жители Надыма обсудят благоустройство города. Фото - администрация Надыма.

На информационном ресурсе «Живем на Севере» появилось сразу несколько новых обсуждений. Жителям района предлагают обсудить дизайн-проекты благоустройства городских территорий.

– На ваше рассмотрение представлены три проекта: многофункционального спортивного парка в 18 микрорайоне, пешеходной зоны в районе детского сада «Газовичок» и 1 этапа комплексного благоустройства улицы Комсомольской (сквера поселений Надымского района возле администрации), – сообщили в местной администрации.

Файлы с иллюстрациями можно скачать на портале, просмотреть и после оставить свое мнение. Пожелания и конструктивные замечания надымчан будут учтены при подготовке финальных эскизов. Сбор предложений и замечаний продлится до 28 февраля.