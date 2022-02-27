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Общество27 февраля 2022 6:34

Пуровчане отправили гуманитарную помощь в Ростовскую область

Сергей Швецов
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Пуровчане отправили гуманитарную помощь в Ростовскую область. Фото - Администрация Пуровского района.

Пуровчане отправили гуманитарную помощь в Ростовскую область. Фото - Администрация Пуровского района.

Пуровчане с первого дня откликнулись на призыв помочь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. Люди принесли вещи, продукты и товары первой необходимости.

– 60 коробок отправили в Новый Уренгой, где их загрузят в спецфургон. Именно он доставит всю собранную ямальцами помощь в Ростовскую область, – сообщили в администрации Пуровского района.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Пункты приёма открыты в Тарко-Сале в партии «Единая Россия», в поселениях – в зданиях администраций.