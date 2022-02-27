В Новом Уренгое открылся еще один экопункт. Фото - администрация Нового Уренгоя.

В Новом Уренгое открылся новый экопункт. Он будет работать каждую пятницу с 13.30 до 14.30 на базе Академгородка дворца творчества «Академия талантов» (мкр. Дружба, 2/10).

– В первый день работы экопункта, было собрано 4 КАМАЗа макулатуры и пластика. Вторсырье будет отправлено на переработку, – сообщили в администрации Ноябрьска.

Напомним, в рамках проекта «ЭкоНур» каждую пятницу в разных школах города по графику идет сбор макулатуры, пластиковых и жестяных банок. В первую пятницу месяца пункт открыт в средней школе №3, во вторую – в средней школе №8, в третью – в средней школе №7 и в последнюю пятницу месяца – в средней школе им. Д.И.Коротчаева и в Академгородке (мкр. Дружба, 2/10).

В рамках регионального проекта «Чистый Ямал» эта работа будет продолжена. Подробную информацию об участии в акции можно получить по телефону: 22-09-04.