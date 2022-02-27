Учитель из Ямала предлагает размещать на территории школ теплицы. Фото - администрация Ноябрьска.

В округе продолжается сбор экологических инициатив от жителей в рамках проекта «Чистый Ямал». Свою идею в специальном офисе уже оставил победитель регионального этапа конкурса «Учитель года – 2021» из Ноябрьска Александр Бабаев.

– Преподаватель из 8 школы считает важным, чтобы в учреждениях были свои теплицы и оранжереи. Там ребята смогут проводить опыты и сами что-то выращивать. Постигать науку не только в теории, но и на практике, – сообщили в администрации Ноябрьска.

Напомним, 2022 губернатором Ямала объявлен Годом экологии. С 20 февраля по всему округу открылись "Зеленые офисы" регионального проекта "Чистый Ямал". Любой житель округа может предложить свою идею, как восстановить и сохранить экологию региона. Успеть подать свою инициативу можно до 9 марта.

В Ноябрьске «Зелёный офисы» расположены по адресам пр. Мира 83-"А" и пр. Мира 77. Экоинициативы также можно оставлять в специальном разделе сайта «Живем на Севере».