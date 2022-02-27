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Общество27 февраля 2022 3:03

Погода на Ямале 27 февраля 2022 года: местами умеренный снег

Облачно с прояснениями
Сергей Швецов
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На Ямале местами умеренный снег.

На Ямале местами умеренный снег.

Фото: Вадим Бегун

Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -5,-10 °С, при прояснениях до -12, -17 °С, днем -2,-7°С.

27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день отмечались "Бабьи взбрыксы" - в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.