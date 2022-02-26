Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 февраля 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 1 005 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 1 617 новых случаев заболевания. На данный момент 549 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 50 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 122 995 человек с COVID-19, госпитализировано - 14 324. Всего в стране зарегистрировано 16 175 023 случая. Излечились от коронавируса 181 343 человека, скончались - 793.