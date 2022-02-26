Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 февраля 2022 года: заразились 1 617 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 617 человек. С начала периода количество заболевших достигло 122 079.

Из общего числа болеющих 549 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 50 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 851. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 598 заражений COVID-19, за весь период - 111 228.

Выздоровели за последние сутки 2 415 человек, с начала пандемии - 95 480.

В России выявлено 122 995 человек с COVID-19, госпитализировано - 14 324. Всего в стране зарегистрировано 16 175 023 случая. Излечились от коронавируса 181 343 человека, скончались - 793.