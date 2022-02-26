В Ямальском районе проверили состояние пастбищ

Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе специалисты местной администрации проверили состояние пастбищ и замерили толщину снежного покрова неподалеку от озера Ярото. Как сообщили в мэрии, поездку организовали после многочисленных сообщений от оленеводов.

В итоге замер показал, что толщина снега на возвышенности не превышает 50 сантиметров, а в низине - 70 сантиметров, иногда встречается небольшая корка льда. В целом, угодья доступны для оленей.

- Во время встречи оленеводам рассказали об обеспечении товарно-материальными ценностями и мерах социальной поддержки, в том числе для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера. Также тундровикам поставили прививки против коронавируса, а самых маленьких осмотрел фельдшер Ярсалинской центральной районной больницы, - добавили в администрации.

Среди оленеводов-частников провели гонки на упряжках, победителям вручили денежные сертификаты.