Фото: администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска назвали даты, когда в городе нельзя будет купить алкоголь. Не продадут спиртное в следующие праздничные дни:

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;

- 9 мая - День Победы;

- 25 мая - «Последний звонок» в школах города;

- 28 мая – Международный день защиты детей;

- 25 июня – День молодежи;

- 1 сентября - День знаний;

- 3 сентября - День города.

- Это решение принято для обеспечения правопорядка, а также безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, - подчеркнули в мэрии.