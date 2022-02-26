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Общество26 февраля 2022 7:36

Власти Ноябрьска назвали даты, когда в городе нельзя будет купить алкоголь

Спиртное не продадут в праздничные дни
Марина Прохорова
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Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска назвали даты, когда в городе нельзя будет купить алкоголь. Не продадут спиртное в следующие праздничные дни:

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;

- 9 мая - День Победы;

- 25 мая - «Последний звонок» в школах города;

- 28 мая – Международный день защиты детей;

- 25 июня – День молодежи;

- 1 сентября - День знаний;

- 3 сентября - День города.

- Это решение принято для обеспечения правопорядка, а также безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, - подчеркнули в мэрии.