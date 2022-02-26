Фото: администрация Ноябрьска
Власти Ноябрьска назвали даты, когда в городе нельзя будет купить алкоголь. Не продадут спиртное в следующие праздничные дни:
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 25 мая - «Последний звонок» в школах города;
- 28 мая – Международный день защиты детей;
- 25 июня – День молодежи;
- 1 сентября - День знаний;
- 3 сентября - День города.
- Это решение принято для обеспечения правопорядка, а также безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, - подчеркнули в мэрии.