Из-за задымившейся в самолете духовки отменен рейс из Нового Уренгоя в Москву

Фото: Аэропорт Новый Уренгой, соцсети

Новуренгойская транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом, произошедшим на борту самолета авиакомпании «S7 Airlines», собиравшегося лететь из газовой столицы в Москву. Как сообщили в профильном ведомстве, произошло задымление духового шкафа.

- Установлено, что 26 февраля в 09:30 утра при разогреве питания произошло задымление заднего электрического духового шкафа. Экипаж применил средства пожаротушения, задымление устранено. Инцидент произошел во время подготовки к полету, - уточнили в транспортной прокуратуре.

На борту находились 188 взрослых пассажиров, из которых пятеро несовершеннолетних. Пострадавших нет, в медицинской помощи никто не нуждается.

Сейчас пассажиры находятся в здании аэропорта, где представители авиакомпании оказывают им все необходимые услуги. В 15:00 они вылетят в Москву на резервном самолете.

- Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов, - добавили в ведомстве.