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Общество25 февраля 2022 12:41

В Ханымей приедут узкие специалисты для профосмотра жителей

Посетить врачей можно будет 26 февраля
Марина Прохорова
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Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Жителей Ханымея приглашают пройти обследование на базе передвижного медицинского комплекса, который приедет в поселок 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Тарко-Салинской ЦРБ.

- В поселок прибудет выездная бригада медиков в составе эндокринолога, кардиолога, невролога, офтальмолога и оториноларинголога. Жители смогут пройти профосмотр и диспансеризацию. Узкие специалисты проведут прием в здании участковой больницы, - уточнили в медучреждении.

Мобильный комплекс будет расположен на территории лечебного учреждения. Часы работы - с 12:00 до 17:00.