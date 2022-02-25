Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде восемь молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский, выложив пост в своих соцсетях.

- Восемь молодых семей нашего города смогут улучшить свои жилищные условия, погасить ипотеку, приобрести квартиру или дом. Сегодня губернатор округа Дмитрий Артюхов вручил сертификаты, позволяющие получить социальную выплату, - написал он.

В этом году заявку на получение сертификата подала 101 семья, в прошлом году их было всего 32. Стоит отметить, что значительно сократилось время ожидания получения выплаты - до 6-8 месяцев.

- Поздравляю молодые семьи с этим замечательным событием и желаю всем, кто еще не приобрел своего жилища, поскорее это сделать, - добавил Алексей Титовский.