Фото: Правительство ЯНАО

Ямальцы активно несут гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Чаще всего северяне передавали средства гигиены для взрослых и детей, индивидуальной защиты, постельные принадлежности, продукты питания с длительным сроком годности, памперсы, детское питание и бутилированную воду.

Не остались в стороне и ямальские рыбные предприятия, собрав для людей более трех тысяч банок консервов. А компания «Уренгойгорэлектросеть» выделила 300 тысяч рублей на закупку бытовой техники - микроволновых печей, мультиварок, электрических чайников и плит.

- Это лишь малая часть вашей большой поддержки, которой славится наш суровый, но сплоченный Ямал, - обратились власти к ямальцам.

Напоминаем, что сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР проходит в местных отделениях партии «Единая Россия».