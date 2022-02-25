«РН-Пурнефтегаз» организовал мастер-класс для воспитанников школы-интерната национальной деревни Харампур

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» провели мастер-класс по живописи и русским народным промыслам для детей коренных малочисленных народов Севера. Мероприятие организовано в рамках долгосрочного проекта «Северная дружба» и приурочено к году народного искусства и культурного наследия, который объявлен Президентом РФ на 2022 год.

Участниками мастер-класса стали дети из национальной деревни Харампур. С 2002 года нефтяники построили в ней капитальные дома, инженерные сети, цех по переработке рыбы, клуб с библиотекой, а также школу-интернат, включающую здание школы, игровой дом и спальные корпуса. На протяжении девяти месяцев в школе-интернате обучаются и живут более ста детей кочевых ненцев. Школа оснащена современным оборудованием и мебелью, здесь созданы все условия для учёбы, досуга, занятий спортом, рукоделия, в том числе традиционными ремёслами.

На мероприятии нефтяники рассказали ученикам школы-интерната об основных народных промыслах России. В практической части мастер-класса детей лесных ненцев учили росписи игрушек в стиле хохлома. На занятии каждый школьник получил творческий набор: гипсовую матрёшку и акриловые краски, с помощью которых мог «оживить» игрушку в традиционных цветах хохломы. По окончании мастер-класса сотрудники Общества провели викторину для школьников на знание русских народных промыслов и подарили подарки: интеллектуальные игры, творческие наборы, а также наборы юного блогера с кольцевой светодиодной лампой, универсальным штативом, держателем телефона и микрофоном. Также на память о мастер-классе детям остались русские красавицы – нарядные хохломские матрёшки, расписанные вручную самими ребятишками.