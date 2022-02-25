Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 февраля 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 1 004 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 1 232 новых случая заболевания. На данный момент 639 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 53 из них - в тяжелом состоянии, 13 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 123 460 человек с COVID-19, госпитализировано - 14 937. Всего в стране зарегистрировано 16 052 028 случаев. Излечились от коронавируса 167 310 человек, скончались - 787.