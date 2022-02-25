Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 февраля 2022 года: заразились 1 232 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 232 человека. С начала периода количество заболевших достигло 120 462.

Из общего числа болеющих 639 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 53 из них - в тяжелом состоянии, 13 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 43 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 832. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 189 заражений COVID-19, за весь период - 109 630.

Выздоровел за последние сутки 2 571 человек, с начала пандемии - 93 065.

В России выявлено 123 460 человек с COVID-19, госпитализировано - 14 937. Всего в стране зарегистрировано 16 052 028 случаев. Излечились от коронавируса 167 310 человек, скончались - 787.