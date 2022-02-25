Жительница Губкинского лишилась более 600 тысяч рублей, поверив в кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, северянку обманули, используя классическую схему про кредит.

- Установлено, что женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил женщине ложную информацию, что ее имя оформлен кредит. Действуя по указаниям афериста, женщина перевела на указанный счет более 600 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.