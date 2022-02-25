В Тазовском появятся мобильный кукольный театр и мультимедийная студия

Фото: Правительство ЯНАО

Тазовский центр соцобслуживания населения «Забота» получил два гранта в конкурсе «Родные города» - 80 и 90 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, деньги пойдут на создание мультимедийной студии и мобильного кукольного театра.

Так, в номинации «Наука и образование» грант получила специалист учреждения Екатерина Соломатова, представившая проект «Медиастудиа 4Д» (доверие, дружба, дела, достижения). Идея - приобрести световое оборудование, штатив, видео- и фотокамеры и научить мультимедийному искусству ребят из семей, находящихся в социально опасном положении.

С идеей создать передвижной кукольный театр для детей-инвалидов «Сянако» выступила Виктория Киселева в номинации «Сохранение традиционной культуры и поддержка местных сообществ». Кукольный театр будет способствовать развитию детей, расширит их представление о мире, познакомит с традициями и фольклором региона.

Организатором конкурса «Родные города» стала компания «Газпром нефть». На оценку жюри поступило более 600 заявок от активных жителей и руководителей социально-ориентированных некоммерческих организаций. В итоге 127 инициатив признаны лучшими.