Рецидивистка из Ямальского района стащила карту у собутыльника, отправившись за спиртным Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Ямальского района, подозреваемой в краже банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

-Установлено, что в декабре 2021 обвиняемая распивала алкоголь в квартире жителя окружной столицы. Когда спиртное закончилось, хозяин жилища попросил гостью сходить в магазин, дав ей при этом свою банковскую карту. Однако женщина сняла всю, что было - свыше 30 тысяч рублей, после чего скрылась, - добавили в ведомстве.

Не дождавшись гостьи, мужчина обратился в полицию. Когда злоумышленницу задержали, то выяснилось, что ранее она уже была неоднократно судима за аналогичные преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.