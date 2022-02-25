В Ноябрьске осудили замдиректора Центра лабораторного анализа, погревшего на взятке Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудили заместителя директора филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УФО», обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напоминаем, что о случившемся стало известно в январе 2021 года. По данным следствия, с 2019 по 2020 годы мужчина получил от генерального директора «СеверАвтоТранс» несколько взяток на сумму более 350 тысяч рублей.

Дело в том, что данная организация заключила договор с иным юридическим лицом, согласно которому должна была провести рекультивацию земель, переработку нефтешлама и обустройство кустовых площадок на месторождениях нефти и газа.

За тем самые 350 тысяч замдиректор центра должен был решить вопрос, связанный с получением положительного результата по протоколам испытаний. Однако замысел преступников раскрыли сотрудники отдела экономической безопасно и противодействия коррупции.

В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.