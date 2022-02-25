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Общество25 февраля 2022 5:53

Надымская администрация забыла расплатиться за выполнение муниципальных контрактов

Задолженность составила свыше 17 миллионов рублей
Марина Прохорова
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Надымская администрация забыла расплатиться за выполнение муниципальных контрактов

Надымская администрация забыла расплатиться за выполнение муниципальных контрактов

Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура помогла получить задолженность по работе Тюменскому сибирскому научно-исследовательскому и проектному институту рационального природопользования, а также Регионтехсервису. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что в надымском учреждении по исполненным муниципальным контрактам образовалась задолженность перед ООО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования - Тюмень» ООО «Регионтехсервис» на сумму свыше 17,6 миллионе рублей. Предметом данных контрактов являлось выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному строительству 6 объектов дорожного хозяйства, а также поставка и установка лифтового оборудования в Детский сад «Ромашка», - уточнили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор внес представление главе местной администрации, после чего вся образовавшаяся задолженность была погашена.погашена.