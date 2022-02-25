Салехардский суд наказал молодую блогершу, оскорбившую обидчицу в соцсети Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили молодую блогершу, оскорбившую жительницу окружной столицы в соцсети. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, девушку привлекли по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет).

- Молодая девушка разместила в своем аккаунте в «Instagram» несколько «стори», обращенных к местной жительнице. Все они сопровождались нецензурной бранью и высказываниями в неприличной форме, унижающими ее честь и достоинство, - добавили в ведомстве.

При этом на указанный аккаунт блогера подписано более 24 тысяч человек, а доступ к нему не ограничен, что способствовало ускоренному распространению видеозаписи.

В итоге суд признал девушку виновной и наложил на нее административный штраф в размере 5 тысяч рублей.