Шурышкарские власти оставили людей в аварийных домах на 11 лет Фото: Ольга Крыльцова

Шурышкарская прокуратура добилась пересмотра сроков расселения аварийных домов №11, №11а и №19 в деревне Усть-Войкары. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что люди уже несколько лет проживают в аварийных условиях. Несущие конструкции фундамента, перекрытий и стен домов имеют повреждения и деформированы. Еще в 2019 году здания признали аварийными и подлежащими сносу. При этом власти определили срок отселения жителей на 2030 год, - добавили в ведомстве.

Кстати, ранее прокурор уже оспаривал сроки расселения, однако администрация не предприняла никаких мер. В связи с этим прокурор обратился в суд, требуя пересмотреть сроки и укрепить в домах несущие конструкции.

Выслушав истца и ответчика, суд принял сторону гособвинителя, обязав расселить дома до 2023 года и провести в них страховочные мероприятия. Исполнение решения контролируется ведомством.