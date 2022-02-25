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Общество25 февраля 2022 4:05

С начала февраля пуровские волонтеры развезли более 900 продуктовых и лекарственных наборов

Вступить в их ряды может каждый
Марина Прохорова
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Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

Пуровские волонтеры штаба «Мы вместе» продолжают помогать людям. Как сообщили в пресс-службе района, только за февраль добровольцы доставили нуждающимся 752 набора лекарств и 155 набора продуктов.

- Волонтеры ежедневно отрабатывают заявки земляков, которым требуется помощь. Помогают убирать снег, выгуливать домашних животных. Также у пуровчан есть опыт работы в колл-центре, - рассказали в администрации.

Также в феврале к армии добровольцев присоединились 12 автоволонтеров.

Пополнить ряды волонтерского корпуса может каждый. Для этого необходимо связаться с координатором штаба по номеру: 8-922-285-21-52.