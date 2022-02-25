Ноябрьские коммунальщики составили графики уборки крыш и подъездных козырьков от снега

В Ноябрьске составили графики уборки крыш и подъездных козырьков от снега и наледи Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьские власти провели совещание с руководителями ТСЖ и УК, на котором обсудили расчистку крыш домов и подъездных козырьков от сосулек и снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В Ноябрьске установилась теплая погода, количество осадков увеличилось. Обслуживающие организации уже разработали и предоставили графики по очистке кровель и подъездов в городское управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи, - добавили в мэрии.

Для жителей создана горячая линия, сообщения принимают по телефону: 361-067. Также информацию можно направлять в официальные группы администрации Ноябрьска - ее оперативно передадут в работу специалистам коммунальной сферы.

Жилищные инспекторы предлагают ноябрянам при наличии жалоб также обращаться в органы госжилнадзора или на портал ГИС ЖКХ.