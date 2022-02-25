В Тарко-Салинской ЦРБ приступил к работе новый врач-кардиолог с 13-летним стажем

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Салинской ЦРБ приступил к работе новый врач-кардиолог с 13-ти летним стажем. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, Альбина Давыдова переехала в регион Оренбургской области по программе «Врачи, нужные Ямалу».

- На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания заметно помолодели. Не редко за помощью к кардиологу обращаются граждане в возрасте 30-35 лет. Хочется помочь людям разобраться в вопросах профилактики заболеваний, настроить на здоровый образ жизни, - отмечает доктор.

Медик уже начала вести прием пациентов в поликлинике. В течение первой рабочей недели к ней за консультацией обратились более 50 человек.