Погода на Ямале на 26 февраля: к вечеру потеплеет

Погода на Ямале на 26 февраля Фото: Вера Зенина

В субботу, 26 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -7, ночью -5. Ветер 5-7 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -8, ночью -6. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -9, ночью -7. Ветер 8-11 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -9, ночью -7. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -8, ночью -6. Ветер 7-9 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -9, ночью -7. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и небольшой снег. Днем -6 ночью -5. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -9, ночью -7. Ветер 7-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: