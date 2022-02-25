Погода на Ямале на 25 февраля: до -14 градусов

Погода на Ямале на 25 февраля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 25 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -13, ночью -10. Ветер 4-6 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -11, ночью -13. Ветер 5-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -7, ночью -9. Ветер 6-10 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -9, ночью -15. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -7, ночью -13. Ветер 7-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -14 ночью -9. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - снег. Днем -8, ночью -11. Ветер 7-10 м/с

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: