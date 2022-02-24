Таркосалинец, поджегший родную сестру, отправится в колонию на 15 лет Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе осудили жителя Тарко-Сале, который поджог родную сестру. Все произошло в ночь на 18 апреля 2020 года, когда мужчина и его родственница распивали алкоголь, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Было установлено, что накануне между погибшей 19-летней девушкой и ее братом, распивающих алкоголя во дворе дома, произошел конфликт. Около 05:00 утра мужчина облил сестру бензином и поджег. По заключению судебно-медицинской экспертизы, девушка скончалась от ожогового шока, - добавили в ведомстве.

Днем, оправившись от случившегося, мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело сестры без признаков жизни. Кроме того, обвиняемый долго отрицал свою вину, но потом все же сознался под тяжестью улик.

В итоге суд приговорил злоумышленника к 15 годам в колонии строгого режима.