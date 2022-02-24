Коронавирус на Ямале, последние новости на 24 февраля 2022 года: заразились 972 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 972 человека. С начала периода количество заболевших достигло 119 230.

Из общего числа болеющих 676 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 52 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 44 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 789. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 928 заражений COVID-19, за весь период - 108 441.

Выздоровели за последние сутки 1 913 человек, с начала пандемии - 90 494.

В России выявлено 132 998 человек с COVID-19, госпитализировано - 8 632. Всего в стране зарегистрировано 15 928 568 случаев. Излечились от коронавируса 136 433 человека, скончались - 762.