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Недвижимость24 февраля 2022 9:12

До конца года на Ямале расселят полмиллиона «квадратов» аварийного жилья

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о ходе программы по расселению аварийного жилья. Напоминаем, что до 2025 года решено расселить миллион квадратных метров аварийного жилфонда - это в четыре раза больше показателя, установленного национальным проектом. На данный момент задача выполнена на треть, а к концу года регион выполнит уже половину плана.

- Сейчас по всему округу в стадии строительства находится 174 многоквартирных дома. Нет сомнений, что все показатели в части расселения аварийного жилья мы выполним, - подчеркнул губернатор.

Также на заседании обсудили реализацию федеральной программы «Стимул», по которой субсидируется строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры многоквартирных жилых домов. В прошлом году по ней осуществлялось строительство инженерной инфраструктуры мкр. Солнечный в Тазовском. Это позволило ввести в эксплуатацию два жилых дома. В этом году в стадии строительства шесть домов в Тазовском и Губкинском.