В Тарко-Салинской ЦРБ разыскивают врача УЗИ с зарплатой до 120 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В Тарко-Салинской ЦРБ разыскивают врача УЗИ с зарплатой 100-120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

Кроме того, уже с первого дня работы специалисту начислят максимальный северный коэффициент. А сотрудники в возрасте до 31 года, ранее не работавшие в лечебных учреждениях региона, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться к начальнику отдела кадров по телефоне: 8(34997) 6-30-23.

Полную информацию о вакансиях больницы можно узнать на сайте медучреждения.