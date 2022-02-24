В Тарко-Салинской ЦРБ разыскивают врача УЗИ с зарплатой до 120 тысяч рублей
Фото: Вера Зенина
В Тарко-Салинской ЦРБ разыскивают врача УЗИ с зарплатой 100-120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.
Кроме того, уже с первого дня работы специалисту начислят максимальный северный коэффициент. А сотрудники в возрасте до 31 года, ранее не работавшие в лечебных учреждениях региона, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться к начальнику отдела кадров по телефоне: 8(34997) 6-30-23.
Полную информацию о вакансиях больницы можно узнать на сайте медучреждения.