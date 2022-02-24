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Происшествия24 февраля 2022 7:15

Жительница Лабытнанги лишилась нескольких миллионов, приняв мошенников за силовиков

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Лабытнанги лишилась нескольких миллионов, приняв мошенников за силовиков

Жительница Лабытнанги лишилась нескольких миллионов, приняв мошенников за силовиков

Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1960 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, женщина хотела защитить свои деньги, но вместо этого лишилась всех накоплений.

- Потерпевшей поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Сообщив, что с банковскими картами женщины совершаются мошеннические действия, злоумышленники убедили ее обналичить все сбережения и перевести их с помощью банкомата на абонентский номер. В итоге северянка лишилась 3 миллионов 676 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.